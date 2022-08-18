أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز جسر جابر لتطعيم كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من اليوم الخميس وذلك بعد تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في الكويت مع استمرار تقديم الطعوم في 16 مركزا صحيا موزعة على مختلف مناطق البلاد.



وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الأربعاء إن مواعيد استقبال الأفراد الراغبين في التطعيم سيكون يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 3 عصرا الى 8 مساء في تلك المراكز حسب المواعيد المسبقة مع تخصيص مركز عبدالرحمن الزيد (غرب مشرف سابقا) لتطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاما.

وأضافت أنه يمكن الحضور دون موعد مسبق للحصول على جرعات التطعيم والجرعات التنشيطية لجميع الفئات العمرية في مركز الجليب بمنطقة جليب الشيوخ. وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي إغلاق مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-19) بمنطقة مشرف.