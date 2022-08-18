تماشيا مع الالتزام بإحداث تأثير إيجابي على حياة الناس والكوكب، تشارك ايكيا الكويت في الحملة التوعوية التي تقودها الهيئة العامة للبيئة لرفع الوعي البيئي بخطورة البلاستيك على صحة الإنسان والكوكب، عبر توزيع مليون كيس صديق للبيئة قابل للتحلل.



وتهدف الحملة لتقليل النفايات البلاستيكية في الكويت بتسليط الضوء على خطر الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية، وتشجيع سلوك بديل يتمثل في استبدال أكياس البلاستيك بأكياس صديقة للبيئة ومستدامة.



وقال مدير قسم الاستدامة في ايكيا الحميضي، كارستن إيبل: في ايكيا نطمح لأن تصبح كل إنتاجاتنا وأعمالنا التجارية وفق سياسات بيئية تراعي القواعد والقوانين التي تحمي البيئة وتساهم بمعالجة أزمة تغيير المناخ.

ولمواجهة التحديات التي يفرضها الاستهلاك غير المستدام، وتغير المناخ فإننا نتخذ خطوات طموحة نحو مستقبل أكثر استدامة.



وتابع إيبل: ايكيا تعمل وفق أسس من المبادئ والقيم، ومنذ بداية مسيرتنا قبل أكثر من 76 عاما، قررنا الوقوف إلى جانب الكثيرين، وأصبحت رؤية ايكيا، «من أجل حياة يومية أفضل للعديد من الناس»، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

هذا يعني أنه من مسؤوليتنا دعم الالتزام العام بالحد من التلوث البلاستيكي، وبذل ما بوسعنا لمعالجة مشكلة التلوث البيئي.



ومن أجل بيئة أفضل في الكويت، تدعو ايكيا عملاءها لتسلم حقائبهم الصديقة للبيئة، من ركن خاص بالهيئة العامة للبيئة، «بوث توعوي» في جميع معارض ايكيا الكويت: الأفنيوز، 360، والعاصمة مول.