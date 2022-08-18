أدى الجفاف إلى وصول بحيرة غاردا الواقعة في شمال إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما. وقال جانلوكا جينبرو مدير غاردا اونيكو الشركة المروجة لهذه البحيرة لوكالة فرانس برس «نحن الآن أعلى بثلاثين سنتيمترا من المستوى الهيدروغرافي المرجعي بينما كان المتوسط في السنوات الأخيرة يراوح بين 80 و100 سنتيمتر خلال الفترة نفسها».



وقال «إنه وضع يجب ان يبقى تحت السيطرة لكن في الوقت الحالي لا مشكلة من ناحية استخدام البحيرة لأنشطة مثل المراكب الشراعية»، مؤكدا أن القطاع السياحي متعافٍ تماما في هذه المنطقة. وأوضح ان الجفاف ارغم بعض وسائل النقل بين ضفاف البحيرة على التحول من الزلاقات المائية إلى القوارب الشراعية. وتابع «لقد فقدنا إلى حد ما إمكانية توفير المياه للزراعة» عبر نهر مينشو.