أعلن إيزرا ميلر، نجم فيلم الأبطال الخارقين المنتظر «ذي فلاش» من إنتاج شركة «وارنر براذرز»، أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وبدأ العلاج بعد توقيفه مرات عدة من الشرطة.



وقال الفنان في بيان أرسله ممثلوه إلى وكالة فرانس برس: «بعد أن مررت أخيرا بفترة أزمة شديدة، أدرك الآن أني أعاني من مشاكل نفسية معقدة وبدأت في الخضوع للعلاج».



واتهم إيزرا ميلر (29 عاما)، الذي أدى سابقا شخصية «فلاش» في إنتاجات كبيرة عدة بينها «جاستيس ليغ»، بالسطو في أوائل أغسطس في فيرمونت، وبالإخلال في النظام العام إثر توقيفه مرتين في هاواي.