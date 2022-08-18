أكد مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بالهيئة العامة للصناعة د.عبدالله الهاجري حرص الكويت على تحقيق التكامل الصناعي العربي من خلال تفعيل آلية تراكم المنشأ للسلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الهاجري لـ «كونا» في ختام الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.



وقال رئيس وفد الكويت الى الاجتماع إن «هناك أهمية كبيرة لآلية تراكم المنشأ والتي تتمثل في استخدام الموارد الأولية والمواد الخام المتوافرة في دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية لصناعة السلع في دولة عربية أخرى بدلا من استيراد السلع من دول غير عربية ليست عضوا في المنطقة الحرة».



وأشار إلى أن ذلك يعزز من فرص التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية ويحقق الهدف المنشود وهو التكامل الاقتصادي العربي.



كما لفت الهاجري إلى أن الاجتماع ركز في مناقشاته على استكمال ومراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية والتي تم اعتمادها عام 2007 لكي تتواكب مع التطورات الدولية في هذا المجال.



وأفاد بأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار خلال المناقشات ملاحظات ومرئيات الكويت فيما يخص الأحكام العامة لهذه القواعد.



وأوضح أن الهدف من المناقشات هو تعظيم الاستفادة وتفعيل مبدأ تراكم المنشأ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء من خلال تطبيق صيغ تتلاءم مع طبيعية التوجهات والاهتمامات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية.



ونوه في هذا الصدد بالاسترشاد بالاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة وقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وذلك من أجل الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.