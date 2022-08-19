الفارسي: لجنة المقابلة الأولية تقوم بقياس الطول والوزن والكشف الظاهري وفحص النظر وغيرها

المخيال: تنسيق دائم مع «التعليم الخاص» في «التربية» للتأكد من صحة الشهادات الدراسية للمتقدم



عبدالهادي العجمي



تواصل كلية علي الصباح العسكرية دورها المعهود في المساهمة بحماية ثرى الوطن وتعزيز الأمن المجتمعي عن طريق رفد المؤسسات العسكرية بالعنصر الوطني المؤهل والمدرب على العمل في مختلف المجالات والتخصصات، ففي 5 يوليو الماضي فتحت الكلية باب القبول للطلبة الضباط من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وفي 19من الشهر ذاته تم استدعاء المسجلين على دفعات وذلك من خلال ارسال رسائل بتاريخ وموعد الحضور للمقابلة الأولية تمهيدا لقبول الطلبة المتقدمين، «الأنباء» ورغبة منها في تسليط الضوء على ما يقوم به منتسبو الكلية من جهود يومية لاستقبال الأفواج من أبناءنا المتقدمين للالتحاق بالكلية العسكرية، التقت برئيس فرع التسجيل والقبول العميد الركن حجي فرج الراجحي، والعقيد الركن علي عبدالرحمن الفارسي، والمقدم الركن عبدالله عيد المخيال ـ فرع التسجيل والقبول، وذلك بالتنسيق مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع، حيث كشفوا عن طبيعة الإجراءات التي تتم مع المتقدمين وآلية التسجيل والتدقيق.



وكشفوا عن ان القبول بالدورة يكون عن طريق القرعة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لأول مرة في تاريخ الكلية، لافتين الى تقدم 25 ألفا من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة.

وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، أكد رئيس فرع التسجيل والقبول العميد الركن حجي فرج الراجحي انه تم فتح باب القبول للانتساب بكلية علي الصباح العسكرية للطلبة الضباط في 5 يوليو الماضي حتى 8 أغسطس الجاري، لافتا الى ان الاقبال على التسجيل يثلج الصدر من حيث الأعداد الكبيرة خاصة ان القبول في هذه الدورة يكون عن طريق القرعة لتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى ان ذلك يحدث لأول مرة في تاريخ كلية علي الصباح العسكرية.



وقال الراجحي ان البداية كانت باستقبال حملة الدبلوم والثانوية بتاريخ 19 يوليو الماضي وكنا مستمرين في تلقي الطلبات حتى أمس الخميس، مبينا ان الاجراءات التي تتم مع المرشحين للقبول في الكلية تبدأ بأرسال رسالة للمتقدمين من خلال تطبيق «هويتي» والايميلات الخاصة تحدد تاريخ وموعد الحضور وعند حضور المتقدم يدخل الى الصالة المخصصة للتدقيق على الشهادة الدراسية والأوراق الثبوتية ومن ثم التوجه الى المقابلة الأولية.



ألف متقدم



ولفت الى ان الأعداد التي يتم استقبالها يوميا تقارب الألف متقدم وعملية التدقيق والمقابلة الأولية تتم ولله الحمد بسلاسة ولا تستغرق الساعة الواحدة نظرا لالتزام الجميع بالمواعيد المحددة، مشيرا الى ان عدد المتقدمين من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة نحو ٢٥ ألف متقدم، مبينا ان المتقدم اذا اجتاز ما سبق والفحص الطبي بالمستشفى للعسكري يتم نقله الى المرحلة الثانية وهي الاختبارات العلمية والنظرية واللغة الانجليزية واللياقة البدنية وبعدها تكون المقابلة النهائية.



المقابلة الأولية



من جانبه، قال العقيد الركن علي عبدالرحمن الفارسي ـ التسجيل والقبول، نستقبل الطالب بعد انتهائه من لجنة التدقيق وتقوم اللجنة في المقابلة الأولية بعدة واجبات وهي قياس الطول والوزن ومدى تطابق نسبة الوزن وكتلة الطول والكشف الظاهري وسلامة النظر وعند اجتياز الطالب المقابلة الأولية بنجاح يتم تحويله الى الفحص الطبي في المستشفى العسكري للفحص الشامل.



لجنة التدقيق



بدوره، أشار المقدم الركن عبدالله عيد المخيال الى ان لجنة التدقيق هي أول مرحلة للمتقدمين ودورها يقتصر على التأكد من معلومات المتقدمين والتدقيق على البيانات والمستندات التي ادخلها المتقدم خلال تسجيله في الموقع الالكتروني ومدى صحتها ومطابقتها سواء كانت الشهادة الدراسية والنسبة المئوية والمستندات الأصلية مثل الجنسية وشهادة الميلاد وشهادة الخدمة الوطنية العسكرية لمن أتم سن 18 عاما، والتأكد من عمر المتقدم.



وذكر المخيال ان هناك تنسيقا دائما مع التعليم الخاص في وزارة التربية للتأكد من صحة الشهادات وفي حال كانت شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت يتم التأكد من صحتها والاخوة في التعليم الخاص متعاونون جدا في هذا الجانب، مؤكدا ان عملية استقبال المتقدمين من حملة الدبلوم والثانوية العامة انتهت أمس الخميس وبعدها بفترة قصيرة سوف يتم استدعاء المتقدمين من حملة الشهادات الجامعية من جميع التخصصات.



طلبة لـ «الأنباء»: حُسن استقبال



أشاد عدد من المتقدمين لدورة الضباط بالتعاون وحسن التعامل والاستقبال اثناء عملية تقديم اوراق القبول سواء من بوابة الدخول وفي صالتي التدقيق والمقابلة الأولية حتى انتهاء مراجعتهم وخروجهم من المبنى.



وذكروا ان كل شيء كان متوافرا سواء من المشروبات أو الرد على استفساراتهم بكل رحابة صدر.



شكر وتقدير



كل الشكر والتقدير الى مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد الركن بحري محمد ابل العوضي ورئيس قطاع الصحافة والاعلام العقيد الركن فهد محمد المطيري، والمقدم الركن محمد الرئيس على تسهيلهم مهمة «الأنباء» في نقل الصورة المباشرة لعملية تسجيل الطلبة الضباط في الكلية.