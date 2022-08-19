أعلنت البلدية أنها أغلقت 35 سردابا مخالفا خلال الأسبوع الثاني من حملة الكشف على السراديب المخالفة والمستغلة تجاريا في العمارات الاستثمارية. وقالت «البلدية» في بيان صحافي إن الحملة التي أطلقتها بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات تهدف إلى منع استخدام السراديب مخازن أو محال في مخالفة للوائح ونظم البناء وتراخيص المحلات.



وأضافت أن فرق البلدية الست حررت خلال الأسبوع الثاني وفي المحافظات الست 136 مخالفة وإنذارا كما تم إخلاء 13 سردابا فضلا عن عمل 36 (بلوك إلكترونيا) لقسائم مخالفة حتى تتم إزالة أسباب المخالفات.



وشددت على مواصلتها تكثيف الجولات الميدانية من الفرق الميدانية في المحافظات الست لتفعيل دورها الرقابي والتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي، فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من البلدية.