دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملاته على مناطق المحافظات الشمالية، حيث شملت حملة أمس بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية المباني المخالفة التي تمدد الطاقة بشكل مخالف ما يشكل خطرا على الشبكة وأرواح القاطنين.



ولفت نائب رئيس الفريق أحمد الشمري انه تم خلال الحملة تسجيل محضري ضبط واثبات حالة وقطع التيار عن العقارات المخالفة التي مددت الكهرباء بصورة غير قانونية.



كما رصد الفريق حالة سرقة مياه بإيصال المياه دون عداد وتم اتخاذ الاجراء القانوني وقطع المياه عن العقارات الى حين مراجعتها لجنة تطبيق القانون المختص.



وأكد الشمري أن حملات الفريق مستمرة وستشهد خلال الأسبوع المقبل تكثيفا لنشاطها بمساندة فريق التدخل السريع في طوارئ البلدية وستشمل المباني المخالفة والعشوائيات وبيوت الصفيح.



وشدد الشمري على أن جميع مخالفات الكهرباء والمياه سيتم التعامل معها بكل حزم ولن يتم التهاون معها لتخفيف الضغوط على الشبكة والحفاظ على موارد الدولة وأرواح الناس.