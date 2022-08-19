القاهرة - ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المباني في جزيرة الوراق تم إنشاؤها دون تراخيص، مشيرا إلى أنه تم تعويض أهالي الجزيرة.



وأكد في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن الدولة تدفع ثمن الفدان الواحد في جزيرة الوراق من الأراضي الزراعية بقيمة 6 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الجزيرة تضم 888 فدانا تم شراؤها رضائيا بنسبة 71% من المواطنين، بتكلفة 5 مليارات جنيه.



وأشار الوزير، إلى أنه تم طرح مجموعة من الوحدات السكنية البديلة في المدن الجديدة للمواطنين في جزيرة الوراق، وأنه تم نقل ملكية 54 فدانا بالشراء الرضائي.