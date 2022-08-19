القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.



وفي اول اجتماع مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.



كما شدد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.



ويتميز حسن عبدالله بمسيرة مصرفية زاخرة بالمناصب القيادية على الصعيد المحلي والإقليمي.



إلى ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء أمس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.



وأوضح البنك المركزي ـ في بيان ـ أنه تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.