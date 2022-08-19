سعود عبدالعزيز



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد فتح تحقيق في ملابسات انهيار سقف مرور الجهراء ومحاسبة المقصرين، لافتا الى انه لم تقع اصابات بشرية في الحادث، والحمد لله.



وكان مراجعو مرور الجهراء «قسم استصدار رخص تسيير المركبات» كتبت لهم النجاة من سقوط سقف القسم بشكل مفاجئ خلال ساعات العمل الرسمي، حيث أسهم أحد الموظفين في خروج جميع المراجعين وزملائه الموظفين قبيل سقوط السقف.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عصر امس عن سقوط سقف قسم رخص المركبات، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والإسعافات وتبين عدم وجود مصابين.



هذا، وأفاد الموظف بأنه شعر بأمر يحدث في السقف فطلب من الجميع مغادرة المكان، وبعد المغادرة بدقيقة سقط السقف بالكامل.