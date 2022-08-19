سعود عبدالعزيز ـ عبدالله قنيص



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد امس الى النيابة العامة مواطنين و3 أشخاص من غير محددي الجنسية على خلفية تهم الاتجار في المواد المخدرة وأرفق في ملف الإحالة نحو 2 كيلوغرام من المواد المخدرة (الهيروين والشبو والحشيش).



وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ«الأنباء» فإن معلومات وردت عن اتجار شخص من غير محددي الجنسية في المواد المخدرة «الهيروين» في منطقة الصليبية فتم عمل التحريات واستدراج المتهم لبيع كمية من المخدر لمصدر سري وضبطه بموجب إذن نيابي وبالتحقيق معه أرشد عن آخرين من غير محددي الجنسية ليتم ضبطهم وبتفتيش أماكن سكنهم تم العثور على المخدرات وميزان حساس واعترفوا بالاتجار. وفي حولي تم استدراج مواطن لبيع كمية من الشبو ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه أرشد عن مواطن آخر وعثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد المخدرة المتنوعة.