%0.4 يستخدمون الحاسب الآلي.. و6.2% متنوعون بين الجوال واللابتوب



باهي أحمد



كشفت بيانات صادرة عن شركة «KEPIOS» المختصة في احصائيات التواصل الاجتماعي حول العالم عن أن مستخدمي الانترنت من خلال الهاتف المحمول فقط يبلغون 93.4% من اجمالي المستخدمين في الكويت.



ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فإن 0.4% من مستخدمي الانترنت يقومون بالدخول إلى الشبكة العنكبوتية عبر أجهزة الحاسب الآلي أو اللابتوب، بينما سجل عدد مستخدمي الانترنت من الجهازين سواء الموبايل أو اللابتوب 6.2% أما مستخدمو الانترنت بشكل عام فقد بلغت نسبتهم 99.6% من اجمالي السكان.