

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بعمل حملات امنية ومرورية بشكل يومي على مركبات الاجرة غير النظامية (المركبات الخاصة) التي تقوم بتحميل الركاب في مطار الكويت الدولي، شنت الادارة العامة للمرور ممثلة في مباحث المرور حملة مرورية في مطار الكويت الدولي واسفرت الحملة عن ضبط 20 مخالفا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

واشارت الى ان الحملات المرورية على مركبات الاجرة المخالفة مستمرة و بشكل يومي وذلك للمحافظة على الصورة الحضارية لدولة الكويت وان الزائر عند وصوله يتعامل مع التاكسي المصرح به باعتبار ان المطار هو الواجهة الحقيقية للكويت.

وتحذر الوزارة الاخوة القادمين من السفر من استئجار هذه المركبات المخالفة لخطورتها على القادمين، حيث ان مركبات الاجرة المصرح بها للعمل في المطار يقودها سائقون مدربون ، وفي حالة العثور على مقتنيات سوف يسهل التعامل معها تبعا لسياسة المفقودات المعمول بها.