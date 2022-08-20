أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بإشهار مبرة عبدالعزيز حمد الصقر.

وجاء في القرار:



مادة 1



تشهر مبرة عبدالعزيز حمد الصقر لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن النظام الأساسي لمبرة عبدالعزيز حمد الصقر ما يلي:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة عبدالعزيز حمد الصقر ومقرها الكويت، وذلك بهدف مساعدة المحتاجين من الطلبة لتلقي واستكمال تعليمهم ومساعدة الأسر المتعففة ومساعدة المرضى المحتاجين لتلقي العلاج والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرر مجلس الادارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.



والمؤسسون هم:



٭ حمد عبدالعزيز الحمد الصقر.



٭ خالد عبدالعزيز حمود النغيمشي.



٭ هيفاء عبدالمحسن أحمد الصقر.



٭ عائشة عبدالعزيز الحمد الصقر.



٭ سعاد عبدالعزيز حمد الصقر.



٭ فاطمة أحمد محمد البدر.



٭ رانيه عبدالله سيد رجب الرفاعي.



٭ سعود راشد علقم العنزي.



٭ شيماء نعيم نافع عنبتاوي.



٭ حمد خالد عبدالمحسن الصقر.



٭ نورية عماد جاسم الصقر.



٭ آمنه عصام جاسم الصقر.



ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.