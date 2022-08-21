أعلنت أرملة نجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت أمام محكمة أنها أصيبت بالدمار، بعد علمها ان عمال الاغاثة التقطوا صورا لموقع تحطم مروحية توفي على متنها زوجها وابنتها وسبعة آخرون مطلع العام 2020. وقالت فانيسا براينت انها تخشى انتشار الصور على الانترنت «بمجرد ان تنتشر لا يمكن العودة إلى الوراء». وتزعم فانيسا براينت انها عانت ضائقة عاطفية، لأن أفراد شرطة لوس أنجيليس ورجال الاطفاء التقطوا صورا لموقع التحطم وقاموا بمشاركتها لاحقا.



وقالت براينت أمام محكمة في لوس انجيليس الجمعة، انها هربت من المنزل لتجد مكانا تبكي فيه بعيدا عن بناتها، عندما علمت بوجود الصور. ونقلت عنها صحيفة لوس أنجيليس تايمز «انهرت وبكيت، واردت الجري والبكاء فقط. لا أريد ان تشاهدها بناتي. لدي ثلاث فتيات صغيرات».