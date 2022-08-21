خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية الـمسـتهـلك الـسـورية، مخصصات الخبز عبر «البطاقة الذكية» لبعض الفئات، وسط حالة من اللغط أثارها القرار الذي نفته الوزارة ثم عادت وأوضحت الفئات التي يخصها.



وقالت الوزارة إن كمية الخبز المخصصة للشخص الواحد تقلصت من أربع ربطات إلى ثلاث ربطات خبز في الأسبوع، كما انخفضت مخصصات العائلة المكونة من شخصين من ست ربطات في الأسبوع إلى خمس.



وعزا معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سامر سوسي، سبب التخفيض إلى «المساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين»، بحسب ما نشرته الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا».



وذكر سوسي أن التخفيض لا يشمل باقي الشرائح، نافيا ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي عن تخفيض مخصصات الخبز عبر «البطاقة الذكية» لجميع المواطنين.



وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المبيعة في الأفران الحكومية عبر «البطاقة» بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى «معتمدي الخبز» بين 350 و500 ليرة.



وقبل توضيح سوسي، أكدت الوزارة في بيان نقلته «سانا» أن كل «ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح وليس هناك أي تغيير على كميات الخبز للمواطنين أو حتى مواعيدها».



وبين المعاون أن هذا النفي كان للجداول التي تناولتها صفحات (فيسبوك) وهي غير صحيحة لأنها تقول إن تخفيض مخصصات الخبز للمواطنين جميعا.



لكن صحيفة «الوطن» المحلية نقلت عن مواطنين بمحافظة حماة أن الخبر الذي نفته الوزارة حول تعديل توزيع مخصصاتهم ومواعيدها صحيح وليس مفبركا كما ادعت الوزارة بنفيها!



وأوضحوا أنهم تسلموا أمس خبزهم الذي يفترض أن يتسلموه اليوم. وعبر المواطنون عن دهشتهم عن نفي الوزارة ذلك الخبر، الذي طبقه المعتمدون أمس.



من جهتهم، كشف عدد من المعتمدين أن أجهزة قطع البطاقات الإلكترونية التي بحوزتهم، طرأ عليها تعديل منذ مساء الجمعة، يعيد توزيع ربطات الخبز أسبوعيا للمواطنين بآلية جديدة.