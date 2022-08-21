أضافت الحكومة السورية مالكي اصحاب السيارات الفارهة و«المفيمة» الى الفئات التي سيحجب عنها الدعم الحكومي.



وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة «تنفيذ المعيار المتعلق باستثناء أصحاب السيارات الفارهة ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز (3000 سي سي) وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008 من الدعم الحكومي وذلك وفقا للبيانات الواردة من وزارة النقل».



وأوضحت وزارة الاتصالات في بيان نقلته وكالة أنباء «سانا» أن تنفيذ هذا المعيار يأتي وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستثناء للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوما اعتبارا من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن على الانترنت.



وكانت الوزارة أعلنت أمس الأول، عن استثناء الأشخاص الحاصلين على بطاقات «فيميه» للسيارات من «الدعم الحكومي»، وفق بياناتهم الواردة من وزارة الداخلية.



وبحسب بيان الوزارة، سيبدأ تنفيذ الاستثناء بعد 15 يوما من تاريخه، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين. ومنتصف 2019، أصدرت وزارة الداخلية تعميما سمحت بموجبه بالحصول على رخصة لتركيب «الفيميه» على زجاج السيارات، مقابل دفع رسوم حددت حينها بنصف مليون ليرة سورية سنويا، ولكن بشرط الحصول على موافقة كل من «إدارة المرور» و«فرع الأمن الجنائي» و«فرع الهجرة والجوازات». وتواصل الحكومة سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من «الدعم»، منذ مطلع فبراير الماضي، وشملت عدة فئات منهم الاطباء والمهندسين والصيادلة والمخلصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، من «الدعم»، وكذلك العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين بالبعثات الديبلوماسية في الخارج.