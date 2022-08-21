قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.



وأضافت الوزارة أن أربع طائرات صينية عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين. من جهة اخرى، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية أن اثنين من النواب في البرلمان الياباني سوف يزورون تايبيه للاجتماع مع الرئيسة تساي إنغ ون. وذكرت صحيفة «فوكس تايوان» المحلية أنه خلال زيارتهما التي تبدأ غدا وتستمر لثلاثة أيام، من المقرر أيضا أن يلتقي كيجي فورويا، رئيس المجلس الاستشاري لأعضاء البرلمان الياباني، وكيهارا مينورو، الأمين العام للمجلس، مع نائب الرئيس في تايوان لاي تشينج تي، ورئيس الوزراء سو تسينغ تشانغ ورئيس المجلس التشريعي يو سي كون.