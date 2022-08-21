عين رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، القاضية ميشال أوبونساوين، وهي من السكان الأصليين، في المحكمة العليا، في سابقة يشهدها هذا البلد الذي أطلق عملية مصالحة مع قاطنيه الأوائل.



وتنتمي أوبونساوين إلى إثنية «الأبناكي» من القبائل الأولى في أوداناك بمقاطعة كيبيك، وهي تتقن ببراعة اللغتين الفرنسية والإنجليزية.



وقال ترودو في بيان: «يسعدني أن أعلن تعيين القاضية ميشيل أوبونساوين في المحكمة العليا في كندا».



وأضاف أنها «تحظى باحترام كبير في الوسط القضائي الكندي، ومسيرتها المهنية رائعة. ستقدم معرفة لا تقدر بثمن إلى أعلى محكمة في بلدنا».



وكانت أوبونساوين قاضية في محكمة العدل العليا في أونتاريو منذ العام 2017، وقد تخصصت بمجالات الصحة العقلية وحقوق الإنسان.



وبهذا التعيين، تصبح ميشيل أوبونساوين خامس قاضية يختارها جاستن ترودو من بين القضاة التسعة في المحكمة العليا.



ويشكل التمييز الذي يعانيه السكان الأصليون بكندا محور نقاش كبير داخل المجتمع الكندي، لاسيما منذ اكتشاف مئات القبور في ربيع 2021 في موقع مدرسة داخلية دينية سابقة مخصصة للسكان الأصليين.