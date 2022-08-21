الدوحة - فريد عبدالباقي



جدد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، دعمه الكامل لاستضافة مدينة البصرة العراقية لمنافسات «خليجي 25»، التي ستقام في يناير من العام المقبل.



وأكد أن اتحاد كأس الخليج يدعم هذه الاستضافة بشكل قوي، حيث كان قد أكد في أكثر من مناسبة على حق العراقيين في استضافة هذه البطولة الخاصة لأهل المنطقة، لافتا إلى أن الاتحاد على دراية تامة بمدى تطلع الجماهير الكروية في العراق لعودة هذه البطولة إلى بلادها بعد غياب استمر أكثر من 40 عاما.



وقال: إننا لمسنا مدى التقدم الحاصل في البنى التحتية والمنشآت الرياضية من خلال الزيارات المتكررة للجنة التفقدية، ونحن نثق تماما بقدرة الاتحاد العراقي عموما، ومدينة البصرة خصوصا، على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية إنهاء كافة الأعمال المطلوبة في المواعيد المتفق عليها.



يذكر أن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي صادق في اجتماعه الأخير على أحقية استضافة «البصرة» لبطولة كأس الخليج في نسختها ال25، التي ستقام خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير 2023.



من جانب آخر، كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس «سوبر لوسيل» التي تجمع بين الزمالك بطل «الدوري المصري»، والهلال بطل «الدوري السعودي» عن اقتراب نفاد تذاكر المباراة والتي ستقام في الـ 9:00 مساء يوم 9 سبتمبر المقبل، في تدشين ستاد لوسيل، أكبر ستادات مونديال قطر 2022 الثمانية.



وحظيت عملية بيع التذاكر التي تم طرحها عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإقبال كبير من قبل الجماهير المصرية والسعودية، بالإضافة إلى الجاليات العربية المتواجدة في قطر.



إلى ذلك، يفتقد الدحيل خدمات محترفه البلجيكي إدميلسون جونيور خلال المباريات المقبلة في الدوري القطري، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب إصابته في أربطة الكاحل، وهو ما يستوجب خضوعه للراحة والتأهيل خلال الفترة القادمة، وكان اللاعب قد تعرض لتدخل عنيف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الريان التي انتهت بالفوز الأول للدحيل 2-1، في الجولة الثالثة من الدوري القطري.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن إدارة نادي الدحيل فتحت باب المفاوضات مع المحترف المغربي في صفوف نادي الخور القطري إسماعيل الحداد للانضمام إلى صفوف الفريق حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.



ومن المقرر أن يخوض الدحيل مباراته القادمة أمام المرخية غدا في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري على ستاد خليفة الدولي.



وعلى صعيد متصل، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، إيقاف المدرب الأرجنتيني لنادي الدحيل هيرنان كريسبو، مباراتين، وجاء ذلك بسبب سوء سلوك كريسبو، والاعتراض على قرارات حكم مباراة لقاء الريان.



كما قررت لجنة الانضباط، فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال قطري على المدرب كريسبو.



وفي شأن آخر، وافقت إدارة النادي العربي القطري على بيع لاعبه الإيراني مهرداد محمدي خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بناء على تلبية رغبة اللاعب في الرحيل عن العربي والعودة مجددا إلى الدوري الإيراني بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.



ومن المتوقع أن يعلن النادي العربي عن اسم المحترف الجديد الذي سيحل بديلا عن الإيراني مهرداد محمدي.



جدير بالذكر أن العربي بقيادة مدربه القطري يونس علي يتصدر جدول ترتيب الدوري القطري هذا الموسم برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.