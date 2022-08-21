القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



اقترب فريق الزمالك بقوة من حسم لقب الدوري المصري الممتاز، وأصبح على بعد نقطتين فقط ليؤكد احتفاظه ببطولة الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي بقيادة البرتغالي فيريرا، وللمرة الـ14 في تاريخ المسابقة، وذلك بعد ان اقتنص فوزا صعبا على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 1-0 على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري.



سجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 8 من ضربة رأس، ليحقق الفريق الفوز العاشر على التوالي في الدوري، ويرفع رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب. وتجمد رصيد فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا عند 40 نقطة في المركز الثامن، بعد مباراة قوية وحافلة بالندية والإثارة بين الفريقين. ويلعب الزمالك مباراته القادمة مع الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي.



وعزز بيراميدز موقعه في وصافة جدول الترتيب، بعد ان اكتسح ضيفه سموحة بنتيجة (5-1)، بملعب الدفاع الجوي



ورفع بيراميدز رصيده بذلك إلى 68 نقطة، خلف الزمالك بفارق 7 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الدوري. في المقابل، تجمد رصيد سموحة عند 42 نقطة، في المركز السادس.



كما فاز المقاولون على المقاصة 3-0 ليخطو خطوة مهمة جدا نحو البقاء في الدوري الممتاز بقيادة المدرب شوقي غريب.



ويستضيف اليوم فريق الأهلي فريق الاسماعيلي في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18.