أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه رصد ما وصفه بحملة مبرمجة منذ أيام تستهدف ميقاتي وعائلته، معتبرا أن الحملة تتمثل في إطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة.



وشدد المكتب الإعلامي في بيان أمس، أن ميقاتي وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في الحملة.



في الاثناء تواصل الاسعار الارتفاع على خلفية طرح نسب الى ميقاتي، برفع سعر الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة (أي 13 ضعفا عن سعره المعتمد وهو 1500 ليرة)، وقد قارب الدولار الـ 34 ألف ليرة في السوق السوداء بغياب التدابير القادرة على لجمه وتحريره من عمليات رفع الأسعار وردع المتحكمين.