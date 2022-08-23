بشهادة أكثر الطالبات والخريجات، تعتبر كلية بوكسهل الكويت صرحا أكاديميا يختلف بطابعه ويتميز ببيئة تعليمية ـ عائلية داعمة لمواهب طالباتها ليحققن أهدافهن الأكاديمية والعملية.



وقد أعلنت كلية بوكسهل عن الاستمرار في استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول 2022/2023 حتى 17 سبتمبر 2022، إذ تستقبل إدارة القبول والتسجيل الطالبات الراغبات في الالتحاق في الكلية بمقر الكلية في أبوحليفة لخريجات الثانوية العامة قديمات وحديثات التخرج وخريجات المدارس الأجنبية، كما يمكن التواصل مع مسؤولي القبول مباشرة عبر «الواتساب» للإجابة عن استفساراتهن، وفترة البعثات الداخلية لخريجي المدارس الأجنبية من 23/8 حتى 31/8.



وستقدم الكلية درجة الدبلوم في إدارة الأعمال والتسويق والخدمات المصرفية والبنوك وتصميم المواقع الإلكترونية والتصميم الغرافيكي والديكور والتصميم الداخلي.



كما تقدم درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الاعمال الدولية والمحاسبة، إضافة الى تخصص تجارة الأزياء عبر برنامج 2+2 (سنتين دبلوم + سنتين بكالوريوس) والنسبة المقبولة للتقديم هي 50% لقسمي العلمي والادبي.



وتضم كلية بوكسهل عدة تخصصات منها قسم العلوم الإدارية والذي يضم التسويق والإدارة والمحاسبة وتجارة الازياء، وقسم التصميم والفنون التطبيقية الذي يضم تخصص التصميم الغرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم المواقع الالكترونية وتأسست كلية بوكسهل الكويت سنة 2007 وخرجت أكثر من 2000 خريجة في مختلف التخصصات.