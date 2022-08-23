ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن مدير الجامعة د.يوسف الرومي أصدر قرارا بإنهاء تكليف القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د.بيير مورو اعتبارا من 18 الجاري، على أن يتم تكليف الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء الصيدلية في كلية الصيدلة د.ناصر التناك بالقيام بأعمال عميد كلية الصيدلة بالإضافة إلى عمله الأصلي اعتبارا من 20 الجاري.

يذكر انه تم تكليف الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء الصيدلية د.ناصر التناك للقيام بأعمال كل من عميد كلية الصحة العامة ومساعد عميد الكلية للأبحاث والدراسات العليا ورئيس قسم الصحة البيئية والمهنية اعتباراً من 17 يوليو وحتى إشعار آخر.