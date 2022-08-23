القاهرة - سامي عبد الفتاح



بأداء باهت، وتعادل سلبي، انتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي بملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة 18، وكان فريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، الأقرب للفوز من عدة فرص أهدرها اللاعبون جميعها، بينما كان الأهلي بقيادة البرتغالي سواريش، عاجزا عن صنع فرص هجومية حقيقية، مع أخطاء دفاعية قاتلة، لولا إجادة الحارس الثالث مصطفى شوبير الذي أنقذ أكثر من فرصة محققة. وبهذا التعادل السلبي رفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 37 نقطة في المركز التاسع.



وقبل المباراة، ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على 5 مشجعين من مشجعي الإسماعيلي، والذين شاركوا مع آخرين في الاعتداء على حافلة جماهير الأهلي التي كانت في طريقها إلى برج العرب.



وتدخل اليوم مسابقة الدوري المصري الجولة 32، بأربع مباريات، تبدأ في السادسة والنصف بتوقيت الكويت، مباراة المقاولون وفاركو، وسموحة مع الجونة، وفي التاسعة مساء سيكون لقاء البنك الأهلي مع المصري، وايضا لقاء الزمالك مع الاتحاد السكندري بملعب ستاد القاهرة، والذي قد يشهد احتفال لاعبي الزمالك مع جماهيره بحسم بطولة الدوري في حالة الفوز.