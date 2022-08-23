القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالب أعضاء في مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي بمراجعة إجراءات السلامة في دور العبادة والمؤسسات الحكومية والمولات، وذلك لتقليل معدلات حوادث الحرائق التي انتشرت مؤخرا بسبب الماس الكهربائي، مع التشديد على ضرورة تركيب أجهزة إنذار وإطفاء حرائق، للحفاظ على أرواح المواطنين.



وأعلنت النائب صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، انها تقدمها بطلب إحاطة في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، داعية إلى التأكد من اشتراطات الأمن والسلامة الواجب اتباعها في المنشآت المختلفة، وتنظيم حملة توعية للمواطنين وأصحاب المنشآت خلال الفترة المقبلة.



بدوره، طالب النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، بضرورة مراجعة التمديدات الكهربائية في المؤسسات والمنشآت كافة، لتكون مطابقة للمواصفات، وذلك لضمان عدم تكرار حوادث الحرائق التي تنجم عن وجود ماس كهربائي.