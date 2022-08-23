القاهرة ـ خديجة حمودة - أ.ش.أ:



بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قادة الإمارات والأردن والبحرين ورئيس الوزراء العراقي، تعزيز العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة، لدفع سبل التعاون بينهم.



والتقى الرئيس بعد ظهر أمس، بمدينة العلمين الجديدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا، للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.



وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.



من جهته، قال د.خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السيسي، يولي العمل العربي المشترك والقضايا الرئيسية للإقليم، أهمية قصوى وأولوية على الأجندة الاستراتيجية للدولة المصرية، إيمانا منه بضرورة الحفاظ على مشروعات البناء الوطني الشامل، التي تنخرط فيها الدول الخمس، بخطط متنوعة تناظر خطة مصر 2030.



وأضاف د.عكاشة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن لقاء العلمين يمثل نسخة جديدة متطورة من آليات العمل العربي المشترك، حيث يشارك فيها قادة يمثلون مجموعة من الدول اختارت أن تعمل معا في إطار عديد من الشراكات الاستراتيجية، ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية وذلك إدراكا منهم بأهمية التحالف النوعي بين بلدان المنطقة في مجالات متعددة.



وتابع أن له طابعا تكامليا يخدم مشروعات الدول الوطنية الحديثة، التي يؤمن بها هؤلاء القادة كسبيل وحيد لرفعة شعوب دولهم والشعوب العربية كافة، مشددا على الأهمية الاستثنائية التي يحظى بها الاجتماع نظرا لأنها تنعقد في ظل مشهد دولي يموج بالتحديات غير المسبوقة، جراء الحرب الروسية- الأوكرانية التي انعكست على كافة مناحي الحياة في دول العالم المختلفة.



وكان الرئيس قد استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أمس الأول، وبحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار للشعبين الشقيقين.



من جهة أخرى، أصدر الرئيس «السيسي» القرار رقم 368 لسنة 2022، بتعيين د.شريف محمد صلاح الدين محمد صدقي، رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس الجاري. وبعث الرئيس، أمس، ببرقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة أوكرانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.