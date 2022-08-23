«الداخلية» و«العدل» تأكدتا من عدم تسجيل أي ناخبين في الجداول لا تنطبق عليهم شروط الانتخاب

اعتماد مجلس الوزراء مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في اجتماعه الاعتيادي اليوم " أمس " حتى لا يضطر إلى عقد اجتماع استثنائي



البت في طلبات الكويتيين ممن أُهمل إدراج أسمائهم دون حق في جداول الناخبين اليوم" أمس " .. ونشر قرارات إدارة الانتخابات في الجريدة الرسمية غداً الثلاثاء " اليوم "



تقديم الطعون على قرارات إدارة الانتخابات 24 الجاري في مخفر الشرطة وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية



مجلس الوزراء اعتمد : 29 سبتمبر التصويت في الانتخابات



جميع الوزارات والجهات الحكومية أكملت استعداداتها لإجراء الانتخابات



الفصل في الطعون في موعد أقصاه 26 الجاري



مصادر دستورية رفيعة لـ "الأنباء": إعلان صدور مرسوم الدعوة رسمياً قبل تاريخ نشر الجداول النهائية المحصنة لا يخالف القانون على أن يكون تاريخ فتح باب تسجيل المرشحين بعد تاريخ نشر الجداول المحصنة



الجداول الانتخابية المعدلة بناء على أحكام المحكمة الكلية ستنشر في الجريدة الرسمية السبت 27 الجاري



مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات



مجلس الوزراء: تكليف "السكنية" بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الحالية والمستقبلية





مريم بندق



قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف أمس مشروع مرسوم الدعوة إلى الانتخاب ورفعه إلى القيادة السياسية.



وأوضحت المصادر أن فتح الباب لتسجيل المرشحين سيكون 27 أو 28 الجاري في اليوم نفسه لنشر مرسوم الدعوة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على ان يستمر لمدة 10 أيام. وذكرت أن فترة تسجيل المرشحين ستكون اعتبارا من 27 أغسطس حتى 5 سبتمبر أو من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر، واختيار أي من التاريخين سليم حسب القانون الذي ينص على أن إعلان ونشر مرسوم الدعوة وفتح باب الترشح للانتخابات يجب أن تكون قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل. وأكدت أن مشروع المرسوم نص على أن يكون تاريخ 29 سبتمبر المقبل موعدا للتصويت.



وشددت المصادر على أن وزارتي الداخلية والعدل تأكدتا من عدم وجود أي أسماء في الجداول الانتخابية لا تنطبق عليها شروط الانتخاب.



هذا، وقرر المجلس اعتبار يوم التصويت الموافق 29 سبتمبر المقبل عطلة لموظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حول مواعيد العمل في الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة. وبناء على نص قانون الضرورة رقم 5 لسنة 2022 سيتم نشر الجداول الانتخابية المعدلة بناء على قرارات المحكمة الكلية السبت 27 الجاري، وتستقبل مخافر الشرطة الطعون على قرارات إدارة الانتخابات اعتبارا من 24 الجاري وتحال فورا إلى المحكمة الكلية.

اعتماد مجلس الوزراء مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في اجتماعه الاعتيادي اليوم " أمس " حتى لا يضطر إلى عقد اجتماع استثنائي

توقعت مصادر مطلعة ان يصدر مجلس الوزراء مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في اجتماعه اليوم " أمس " حتى لا يضطر إلى عقد اجتماع استثنائي نهاية الأسبوع.

البت في طلبات الكويتيين ممن أُهمل إدراج أسمائهم دون حق في جداول الناخبين اليوم " أمس " .. ونشر قرارات إدارة الانتخابات في الجريدة الرسمية غداً الثلاثاء " اليوم "

علمت " الأنباء" أن إدارة الانتخابات ستبت في طلبات الكويتيين ممن أُهمل ادراج أسمائهم دون حق في جداول الناخبين اليوم " أمس " الإثنين على ان يتم نشر قرارات إدارة الانتخابات في الجريدة الرسمية" الكويت اليوم" غدا الثلاثاء " اليوم " 23 الجاري.

والطعون على هذه القرارات تقدم لمخفر الشرطة مباشرة.

تقديم الطعون على قرارات إدارة الانتخابات 24 الجاري في مخفر الشرطة وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية

علمت " الأنباء " أن الطعون على قرارات إدارة الانتخابات ستقدم الأربعاء 24 الجاري في مخفر الشرطة وتحال فورا إلى المحكمة الكلية.

مجلس الوزراء اعتمد : 29 سبتمبر التصويت في الانتخابات

اعتمد مجلس الوزراء 29 سبتمبر المقبل موعدا للتصويت في الانتخابات .

جميع الوزارات والجهات الحكومية أكملت استعداداتها لإجراء الانتخابات

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن جميع الوزارات و الجهات الحكومية أكملت استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية.

الفصل في الطعون في موعد أقصاه 26 الجاري

حسب نص القانون يفصل نهائيا في الطعون على الجداول الانتخابية التي ستقدم إلى المحكمة الكلية قاض من قضاة المحكمة يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز تاريخ 26 الجاري.

مصادر دستورية رفيعة لـ "الأنباء": إعلان صدور مرسوم الدعوة رسمياً قبل تاريخ نشر الجداول النهائية المحصنة لا يخالف القانون على أن يكون تاريخ فتح باب تسجيل المرشحين بعد تاريخ نشر الجداول المحصنة

قالت مصادر دستورية رفيعة لـ "الأنباء" إن إعلان صدور مرسوم الدعوة رسميا قبل تاريخ نشر الجداول النهائية المحصنة لا يخالف القانون على ان يكون تاريخ فتح باب تسجيل المرشحين بعد تاريخ نشر الجداول المحصنة.

الجداول الانتخابية المعدلة بناء على أحكام المحكمة الكلية ستنشر في الجريدة الرسمية السبت 27 الجاري

علمت " الأنباء" ان التعديلات على جداول الانتخاب بناء على أحكام المحكمة الكلية ستنشر في الجريدة الرسمية يوم السبت 27 الجاري.

مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم " أمس " الاثنين مشروع مرسوم بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة اربع سنوات.

وقال الوزير الفارس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء في قصر السيف إن مشروع المرسوم نص على النحو التالي:

1- مهندس عمر سعود العمر رئيسا.

2- مهندس عبدالله خالد العجمي نائبا للرئيس.

3- الدكتور وليد عيسى الحساوي عضوا متفرغا.

4- مهندس محمد عبدالعزيز الراشد الموسى عضوا متفرغا.

5- مهندسة رنا مؤيد الرشيد عضوا غير متفرغ.

6- مهندسة شيماء نبيل التركيت عضوا غير متفرغ.

7- الدكتور فهد علي الزميع عضوا غير متفرغ.

مجلس الوزراء: تكليف "السكنية" بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الحالية والمستقبلية

قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية (الحالية والمستقبلية).

وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم التالية

مصادر وزارية رفيعة لـ"الأنباء": مرسوم الدعوة 27 أو 28 الجاري والتصويت 29 سبتمبر المقبل

قالت مصادر وزارية رفيعة لـ" الأنباء": إن مجلس الوزراء اعتمد اليوم " أمس " مشروع مرسوم الدعوة إلى الانتخاب.

وأوضحت المصادر ان فتح الباب لتسجيل المرشحين سيكون 27 أو 28 الجاري في نفس يوم نشر مرسوم الدعوة في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" ، يفتح باب الترشح للانتخاب لمدة 10 أيام.

واكدت أن المرسوم نص على ان يكون تاريخ 29 سبتمبر المقبل موعدا للتصويت.

مجلس الوزراء : 29 سبتمبر عطلة لموظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن مجلس الوزراء اعتمد قرارا باعتبار يوم التصويت الموافق 29 سبتمبر المقبل عطلة لموظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.





وفيما يلي تفاصيل بيان اجتماع مجلس الوزراء :

وافق على عدد من مشروعات القوانين للتعاون مع عدة دول

مجلس الوزراء: تكليف «السكنية» بوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الحالية والمستقبلية

الموافقة على اتفاقية تواجد وعبور القوات مع كوسوفو واتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية

الموافقة على 3 مـذكرات تفاهم مع السعودية في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر والتعليم العالي والبحث العلمي ومكافحة الفساد



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:



استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بشأن مشاريع المدن الإسكانية، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية بالكويت (الحالية، والمستقبلية)، واتخاذ كل ما من شأنه تلافي كل العقبات التي قد تواجه إنجازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم، وموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات بهذا الشأن.



واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة بناء على التوجيهات السامية من القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين يحرصون دائما على تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ووضعها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها وحرصا على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسر الكويتية.



وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالمشاريع الإسكانية ولاسيما أنها إحدى أهم الملفات التي تتبنى الحكومة مسائل تذليل عقباتها في سبيل توفير سبل الراحة والاستقرار لدى المواطنين.



ومن جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي، بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تواجد وعبور القوات بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوسوفو، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.



كما استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في مجال البيئة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وجمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) والمملكة العربية السعودية (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.



وقد سجل مجلس الوزراء شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على جهودهم المخلصة لإنجاز المهام الموكلة لها.