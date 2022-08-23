عبدالله الراكان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وفدا كويتيا سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الجاري لاستئناف المفاوضات الكويتية ـ العراقية حول «خور عبدالله» وتعزيز التعاون والتنسيق حول الملفات العالقة بعد توقف المفاوضات خلال فترة جائحة كورونا التي قاربت عامين.

وقالت المصادر إن الوفد يضم وكيلة وزارة المواصلات م.خلود شهاب والوكيل المساعد لقطاع النقل بالتكليف م.جمال الكندري وبعض المسؤولين، لافتة إلى أهمية «خور عبدالله» الكبيرة كممر ملاحي يقع بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، مشددة على ضرورة الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق بشكل كامل.

وذكرت المصادر أن هناك حرصا من القيادة السياسية في كلا البلدين على الانتهاء من هذا الملف دون تعكير صفو أجواء العلاقات الثنائية وعلاقات الجوار بين البلدين.