دارين العلي



أعربت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء عن ارتياحها للوضع الكهربائي في البلاد مع بدء العد التنازلي لانتهاء موسم الذروة وانخفاض درجات الحرارة.



وقالت المصادر إن الوزارة سجلت أعلى حمل في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري وبلغ 16180، متوقعة الا يتم تخطي هذا الرقم في الوقت المتبقي من موسم الذروة الذي ينتهي مع بداية أكتوبر المقبل.



وأوضحت المصادر أن الأحمال كانت متوقعة أن تفوق الـ16600 ميغاواط وفق دراسات الزيادة السنوية التي تضعها الوزارة في اعتباراتها، مرجحة عدم الوصول الى هذا الرقم في المتبقي من الأيام.



وقالت المصادر انه وحتى الآن نجحت الوزارة في تخطي الموسم دون أحداث تذكر، لافتة الى ان نسبة الانقطاعات ضمن المعدلات، وان اي انقطاع في التيار الكهربائي متوقع بسبب الأعطال الفنية التي يمكن ان تحصل في اي مكان في العالم.



ولفتت الى أن هذا الارتياح العام سيسمح ببدء الصيانات بوقت مبكر وفق ما اعلنت عنه الوزارة سابقا ضمن برنامج متقن سيتم خلاله صيانة نحو 83% من وحدات الانتاج وجميع وحدات تقطير المياه.



وكانت الوزارة قد اعلنت ان برنامج الصيانة سوف يبدأ من شهر سبتمبر 2022 وينتهي في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2023 للوحدات الكهربائية، كما سيبدأ برنامج العمل لوحدات التحلية في نهاية الشهر الجاري.