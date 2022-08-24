قدمت جمعية النجاة الخيرية مساعدات للأسر المحتاجة داخل الكويت استفاد منها 5400 أسرة وذلك خلال النصف الأول من عام 2022.



وصرح مدير إدارة المساعدات محمد الخالدي بأن جمعية النجاة تحرص على تنفيذ مشاريع خيرية متنوعة داخل الكويت، منها: سداد الإيجارات، والمساعدات المالية، وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية وغيرها من المشاريع الأخرى.



وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات، أوضح أن الجمعية قامت بسداد إيجار 183 أسرة ضمن حملة «أبشروا بالخير»، مشيرا إلى أن دفع الإيجار يكون بشيك باسم مالك العقار.



وأضاف: كذلك قدمت جمعية النجاة مساعدات مالية لـ 566 أسرة، وبطاقات مواد غذائية لـ 696 أسرة لمدة 6 أشهر، حيث تقوم الأسرة بشراء احتياجاتها من أحد الأسواق التي تم الاتفاق معها.



وأكد الاهتمام بإدخال السعادة على الأسر المتعففة في المواسم المختلفة، حيث تم توزيع السلال الرمضانية على 1571 أسرة، والأضاحي على 2070 أسرة.



وحول آلية اختيار الأسر المستحقة، قال: نقوم بدراسة الحالات المتقدمة لنا دراسة وافية، والتأكد من كافة المستندات والأوراق الثبوتية، ونعطي الأولوية للأسر الأكثر حاجة.