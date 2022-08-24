التقط تلسكوب جيمس ويب، أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم، صورا مذهلة لكوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية.



وتظهر الصور، التي الت قطت في يوليو الماضي، تفاصيل الشفق القطبي والعواصف الهائلة والأقمار والحلقات المحيطة بالمشتري، وهي صور وصفها علماء الفلك بأنها «مذهلة».



واستطاع الخبراء تلوين صور الأشعة تحت الحمراء بشكل مصطنع لإبراز مميزاتها، نظرا لأن الأشعة تحت الحمراء غير مرئية للعين المجردة. وقالت إيمكي دي باتر، عالمة كواكب من جامعة كاليفورنيا، والتي نهضت بدور رئيسي في المشروع: «لم نر كوكب المشتري بمثل هذه الصورة من قبل، إنه أمر مذهل حقا».