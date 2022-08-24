كشفت قوة الإطفاء العام عن نتائج التحقيق في الحريق الذي اندلع في التوسعة الجديدة لمبنى (مجمع 360) أمس الثلاثاء، حيث أظهرت أن سببه تماس كهربائي وأنه ليس متعمدا.

وقالت القوة في بيان صحافي، صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام اليوم الأربعاء إن فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة إذ تم العثور على تمديدات كهربائية ممتدة للوحة إعلانات خارجية تابعة لاحدى الشركات.

وأضافت أنه بعد فحص تلك الأسلاك الكهربائية تم العثور على أثر تماس كهربائي ولم تعثر فرق التحقيق على ما يدل بأن الحريق ناتج عن عمد.

وأضافت انه بعد إتمام المعاينة الفنية تبين أن منطقة بداية الحريق كانت في منور الخدمات المشيد خارجيا بالصفائح المعدنية (الكوبوند) ومواد عازلة وتحديدا في مستوى الدور الأول وانتقال الضرر تدريجيا لجزء من التكسية الخارجية للمبنى من جراء الحريق.