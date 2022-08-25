أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت للعام 2022 على مستوى الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الخامس، وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المرموقة والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولا مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء. وقد جاء فوز البنك الأهلي المتحد بهذه الجائزة بناء على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تشمل وضع البنك لإستراتيجيات فعالة لتشجيع عملاء الخدمات المصرفية من الشركات على استخدام خدمات إدارة النقد عبر الإنترنت، ونجاحه في تشجيع العملاء على استخدام القنوات الرقمية مما انعكس على نمو قاعدة العملاء الذين يعتمدون على القنوات الرقمية. كذلك استطاع البنك توسيع نطاق ما يقدمه من المنتجات، والاستفادة من المبادرات الرقمية الجديدة، فضلا عن التحقق من وجود منافع ملموسة للمبادرات الرقمية التي يقدمها البنك.



وتم اختيار البنك للفوز بهذه الجائزة بعد اختياره من بين المشاركين الذين تم تقييمهم بواسطة لجنة تحكيم عالمية المستوى من مؤسسة «إنفوسيس»، للخدمات المالية، وهي الشركة الرائدة عالميا في الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي. والشريك التحكيمي لمجلة جلوبال فاينانس وقد تولي محررو مجلة جلوبال فاينانس العالمية عملية الاختيار النهائي لجميع الفائزين مع الأخذ في الاعتبار، البنوك التي تنافست فقط على تلك الجائزة.



وفي تعليقه على هذه الجائزة، أفاد نائب أول الرئيس التنفيذي لمجموعة المعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد هشام زغلول: «نحن سعداء لاستمرار حصدنا لهذه الجائزة المرموقة من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المتخصصة، ويعكس حصولنا على هذه الجائزة مكانة البنك الرائدة في مجال الحلول المصرفية للشركات». وأضاف زغلول: نحن سعداء بقدرتنا على تقديم خدمات متميزة لعملاء البنك الأهلي المتحد من الشركات مما ينعكس على دعم قطاع الأعمال في الكويت بصفة عامة. وأود أن أهنئ فريق إدارة النقد عبر الإنترنت في البنك الأهلي المتحد على الجهود الحثيثة التي بذلها لمواصلة وتطوير وتوسيع خدماتنا المصرفية طبقا لخطة عمل طموحة.



من جانبه، قال مساعد مدير عام إدارة المعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي: «تأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك المتواصلة وسعينا لتزويد عملائنا بالخدمات المصرفية المتطورة والتي تعتمد على الوسائل التقنية الحديثة التي تمكنهم من إدارة أعمالهم بمنتهى الفاعلية والأمان».



وأكد النقي أنه في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده مجال إدارة النقد فإن البنك يحرص على مواصلة التزامه بتطوير أعماله والحفاظ على تميزه في هذا المجال تدعيما لمسيرة تحوله الرقمي.