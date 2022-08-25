مبارك الخالدي



غادر وفد منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم متوجها الى البوسنة لإقامة معسكر إعدادي تمهيدا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة المقرر إقامتها في مدينة البصرة سبتمبر المقبل، ويلعب الأزرق في المجموعة الثامنة الى جوار منتخبات أستراليا والهند والعراق.



وفي شأن متصل، يغادر البلاد فجر اليوم وفد منتخب الصالات لكرة القدم متوجها الى المجر لإقامة معسكر إعدادي تحضيرا للمشاركة في كأس آسيا التي ستستضيف الكويت منافساتها 27 من الشهر المقبل.



من جهته، قال مدير أزرق الصالات حسين حبيب إن الأزرق سيخوض مباراتين وديتين مع المنتخب المجري يومي 27 و28 الجاري، على أن يغادر بعدها إلى إسبانيا لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الذي سيخوض خلاله عددا من المباريات الودية.