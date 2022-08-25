تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم حفل جوائز الأفضل في أوروبا، من أجل التعرف على أفضل اللاعبين والمدربين في القارة العجوز، ويقام حفل جوائز الأفضل في أوروبا، اليوم، وذلك على هامش حفل إجراء قرعة بطولات «ويفا» للموسم الكروي الجديد، والذي يقام بمدينة إسطنبول التركية.



وتستحوذ جوائز «ويفا» هذا العام على اهتمام بالغ على المستوى العالمي، في ظل المنافسة القوية التي شهدها الموسم الماضي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن مؤخرا عن القوائم النهائية للمرشحين على جوائزه لأفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية، تمهيدا للإعلان عن الفائز بكل جائزة خلال الحفل السنوي الذي يقام اليوم الخميس.



وكالعادة، تستحوذ جائزة أفضل لاعب على معظم الاهتمام، ويتنافس عليها البلجيكي كيفن دي بروين نجم مان سيتي الإنجليزي، مع لاعبين من ريال مدريد الإسباني الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهما الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق وهداف هذه النسخة من دوري الأبطال، وزميله البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق.



وتشهد المنافسة على جائزة أفضل مدرب منافسة على نفس الدرجة من الإثارة في جائزة أفضل لاعب، حيث يتصارع 3 مدربين ترك كل منهم بصمة بارزة في الموسم الماضي، وهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، والإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمان سيتي، والألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.