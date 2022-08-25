مواصلة بذل المزيد من الجهد في أداء المهام والمسؤوليات وتوفير الرعاية للمواطن والحفاظ على مصالحه يجب أن يكون في قمة مسؤولياتكم واهتماماتكم

نسجل ثناءنا وتقديرنا لجهود الديبلوماسيين السابقين في أداء مهامهم وواجباتهم في الحفاظ على مصالح الكويت وشعبها لدى الدول الشقيقة والصديقة

وزير الخارجية لولي العهد: ثقة صاحب السمو وثقتكم بمثابة النبراس في عمل زملائي بالخارج وبوصلة سيعملون من خلالها



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من زياد فيصل المشعان سفيرا للكويت لدى دولة ليبيا، صلاح سليمان الحداد سفيرا للكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة، عادل عبدالكريم الأمير سفيرا للكويت لدى جمهورية السنغال، عماد عبدالعزيز الخراز قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية الهند في مدينة مومباي، عبدالله مساعد الخرافي سفيرا للكويت لدى جمهورية قبرص، ظاهر متعب الخرينج سفيرا للكويت لدى البوسنة والهرسك، سامي غصاب الزمانان سفيرا للكويت لدى اليابان، عادل مبارك الادغم سفيرا للكويت لدى جمهورية كوبا، عبدالله تركي التركي قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو، محمد ناصر الهاجري سفيرا للكويت لدى سلطنة عمان، محمد سعود المطيري قنصلا عاما للكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، نايف هابس العتيبي سفيرا للكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.



هذا، وألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة، هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية



الإخوة الأفاضل السفراء..



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



في بداية لقائنا بكم، يسرني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتهانيه لاختياركم لشرف تمثيل بلدكم دولة الكويت في الدول المعتمدين لديها.



الإخوة الأفاضل السفراء..



لقد رسخت الكويت بفضل الله تعالى ثم التوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مكانة ديبلوماسية راقية إقليميا ودوليا وحازت ثقة المجتمع الدولي في دورها الخارجي المحوري وجسدت المصداقية الدولية في نهجها السياسي ونزاهة عملها الديبلوماسي ما أكسبها سمعة ومكانة مرموقتين.



الإخوة الأفاضل السفراء..



وفي هذا المقام، نسجل ثناءنا وتقديرنا لجهود إخوانكم الديبلوماسيين الذين سبقوكم في أداء مهامهم وواجباتهم في الحفاظ على مصالح دولة الكويت وشعبها لدى الدول الشقيقة والصديقة.



الإخوة الأفاضل السفراء..



في ظل أحداث متسارعة تشهدها بعض دول العالم ونزاعات إقليمية ودولية وأزمات عالمية غير مسبوقة وواقع جديد يعيشه المجتمع الدولي بات لزاما على سفراء الكويت بذل الجهد المضاعف واليقظة التامة والوعي الكامل وذلك للمحافظة على مصالح وطننا العزيز وصالح أبنائه والنأي به عما تشهده بؤر التوتر ومواقع النزاعات من تداعيات وهذه هي الأمانة التي كلفتم بحملها.



الإخوة الأفاضل السفراء..



ونحن نسجل شكرنا وتقديرنا لما تقوم به بعثات الكويت الديبلوماسية لدى الدول الشقيقة والصديقة من أدوار واضحة في رعاية المواطنين ومصالحهم فإننا نؤكد مواصلة بذل المزيد من الجهد في أداء المهام والمسؤوليات ونشدد على أن توفير الرعاية والعناية للمواطن الكويتي والحفاظ على مصالحه يجب أن يكون في قمة مسؤولياتكم واهتماماتكم.



وفي الختام، أدعو الله في علاه أن يوفقكم في أداء مهامكم وأن يعيننا جميعا لخدمة وطننا العزيز وأبنائه الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



كما ألقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد كلمة، هذا نصها:



«سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، يحفظكم الله ويرعاكم



بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي السفراء المعينين، نتقدم إلى مقام سيدي صاحب السمو الأمير وسموكم الكريم بأسمى آيات التقدير والامتنان بهذه الثقة السامية من لدن القيادة السياسية في الكويت، إن هذه الثقة وكذلك الكلمة الثمينة التي تفضلتم مشكورا بنقلها لهي بمثابة النبراس إن شاء الله في عمل زملائي في الخارج، وهي ستكون البوصلة التي سيعملون من خلالها، نتقدم مرة أخرى إليكم بوافر الشكر ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهد صاحب السمو وسموكم، يحفظكم الله ويرعاكم، ان شاء الله أن تكون كل هذه التوجيهات نصب الأعين بما يخدم الكويت وأهل الكويت، شاكرا سموكم».



حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الدولة.













ولي العهد هنأ الرئيس الأوكراني بالعيد الوطني



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وزير الخارجية بحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون بمختلف المجالات



التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية المالديف الصديقة رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

وجرى خلال اللقاء تناول سبل مواصلة التعاون الوثيق القائم بين الكويت والأمم المتحدة في مختلف المجالات بما فيها إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وبحث كل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف.