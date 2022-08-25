استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف وبحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في قصر السيف امس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز سعود الجارالله. الى ذلك بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.