سعود عبد العزيز



اقتيد شخص من غير محددي الجنسية في العقد الثالث إلى مخفر شرطة الصليبخات للتحقيق في ملابسات خطف فتاة، على أن يحال لاحقا إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للوقوف على مصدره في مواد مخدرة ضبطت بحوزته، ومن ثم الى السجن المركزي لكونه مطلوبا للحبس مدة 12 عاما، حيث تم ضبطه بعد مطاردة أبدى خلالها مقاومة عنيفة.



وفي التفاصيل، أنه وأثناء تجول دوريات المخفر بقيادة رئيس مخفر غرب الصليبخات وعدد من ضباط وأفراد الزام تمت مشاهدة مركبة مثيرة للريبة، وما أن شاهد قائدها الدورية حتى لاذ بالفرار عكس السير محاولا الهرب، فتمت مطاردة المركبة، وبعد توقيف قائدها نزلت فتاة كانت على متنها تستنجد برجال الأمن قبل أن تفيد بأنها مخطوفة ليتم تحريرها من قبضة المتهم. وبتفتيش مركبته عثر فيها على مواد مخدرة وسلاح ابيض، قبل أن يوضح الاستعلام عنه أنه من أرباب السوابق ومطلوب لحكم حبس 12 سنة، وهكذا تم تحرير الفتاة من الخاطف بعد أن أبدى مقاومة شرسة خلال مطاردة رجال الأمن له.