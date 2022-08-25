محمد الجلاهمة



أسفرت الحملات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، والتي تواصلت امس بحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على بعض مناطق محافظتي الفروانية والأحمدي، عن إغلاق 4 اوكار لتصنيع الخمور المحلية وضبط وافدين من الجنسين يقومون على إدارتها.



كما أسفرت تلك الحملات المسائية عن ضبط 39 متغيبا ومخالفا.



وبحسب ما أبلغ مصدر أمني «الأنباء» فإن حصاد حملات جليب الشيوخ وخيطان تمثل في توقيف 17 متغيبا، و15 انتهاء إقامة، ومركبة مبلغ عن سرقتها ومطلوب تنفيذ أحكام، وسكران، وبائع متجول، وفي حملة الاحمدي تم ضبط 7 مخالفين لانتهاء إقاماتهم.