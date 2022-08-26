عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب التقويم الدراسي للعام 2022/ 2023، لجميع المراحل التعليمية، حيث سيبدأ دوام العام الدراسي للعاملين في مرحلة رياض الأطفال والتواجيه يوم 11 سبتمبر المقبل، بينما يباشر العاملون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة دوامهم يوم 13 منه، أما الإدارات المدرسية للمرحلة الثانوية فسيبدأون عملهم يوم 18 سبتمبر.

وحدد التقويم دوام متعلمي رياض الأطفال والابتدائي يوم 25 سبتمبر، بينما طلبة المرحلتين المتوسط والثانوية سيكون دوامهم بعد انتخابات مجلس الأمة وبالتحديد يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل. أما إجازة نصف العام الدراسي فستبدأ يوم 22 يناير من العام المقبل وتنتهي في 2 فبراير.

وتبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة المتوسطة والعاشر والحادي عشر في 28 مايو المقبل، بينما ستنطلق اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة (الثاني عشر) في 11 يونيو المقبل، وتبدأ العطلة الصيفية للهيئة التعليمية في رياض الأطفال للمرحلتين 15 يونيو و26 من نفس الشهر ستكون لبقية المراحل ما عدا المكلفين بأعمال اختبارات الثانوية العامة الدور الثاني.



وفيما يلي تفاصيل التقويم الدراسي: