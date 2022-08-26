عبدالعزيز الفضلي



ضمن استعدادات قطاع التعليم العام للعام الدراسي المقبل 2023/2022، اجـتـمـــع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مع موجهي عموم المجالات الدراسـيــة المختـلـفــــة بحضــور مدير إدارة التنسـيــق ومتابعــة التعليم العام بالإنابة حميدة القلاف.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الدراسية والتأكد من جاهزيتها واعتمادها بصورة نهائية قبل بدء العام الدراسي، وذلك بعد اعتماد التقويم الدراسي بشكل نهائي.



وشدد السلطان خلال الاجتماع على ضرورة الاستعجال للانتهاء من جميع المقابلات المحلية للهيئة التعليمية، وذلك بهدف سد الحاجة من التخصصات المطلوبة المدرجة ضمن الإعلان المحلي.



وتمت مناقشة آلية التقويم للعام الدراسي المقبل، والعمل وفقا لما هو معمول به قبل جائحة كوفيد-19، وطبقا للوثائق المعتمدة بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج، وذلك بعد إقرار العودة الشاملة.



وأفاد بأنه سيتم سد جميع شواغر الوظائف الإشرافية الخاصة بالتوجيه الفني حال بدء العام الدراسي.



وفي نهاية الاجتماع، ثمن السلطان الجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بقطاع التوجيه الفني خلال العام الدراسي الماضي.