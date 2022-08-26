عبدالكريم العبدالله



ناشد نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة محمد مهيا العازمي وزير الصحة د.خالد السعيد، الالتفات إلى فئة «الإداريين» العاملين في الوزارة وإنصافهم بمزايا ومكافآت مالية تساندهم وتحفزهم وتشجعهم في العمل، وذلك نظير ما يقدمونه من جهد وعمل وتضحيات وخدمة للمراجعين في مختلف المرافق الصحية، مشيرا إلى أن النقابة لها العديد من المطالبات بالسابق فيما يخص إنصاف الإداريين العاملين في الوزارة، ورفعتها لوزارة الصحة للنظر في اعتمادها.



وقال العازمي في تصريح صحافي إن المزايا يجب أن تكون في تعديل رواتبهم ومنحهم بدلات مالية يستحقونها لما يتعرضون له من خطر وعدوى وتلوث في المرافق الصحية، لافتا إلى أن رواتبهم متدنية جدا، ويجب تعديلها خاصة في ظل الغلاء المعيشي، والذي لا تكفي رواتبهم الحالية لمواجهته.

وأكد وجود تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة وإجراءاتها الإصلاحية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، لافتا إلى أهمية النظر في موضوع الإداريين العاملين بوزارة الصحة وإنصافهم، ومنحهم الحقوق المالية التي يستحقونها وتعديل رواتبهم لتشجيعهم على المزيد من العمل والعطاء.