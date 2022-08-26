حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



عدل وزير الصحة د.خالد السعيد على القرار الوزاري رقم 270 لسنة ٢٠٢٢ لتصبح «يسمح بالتصريح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي بمزاولة المهنة في جهة واحدة أخرى فقط في ذات القطاع وفق شروط وضوابط».



وتنشر «الأنباء» الشروط والضوابط التي يسمح بمقتضاها بالاستفادة من هذا القرار:



- أن يكون الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كويتي الجنسية.



- أن يتقدم الصيدلي بكتاب معتمد من الجهة التي يعمل بها إلى إدارة تفتيش الأدوية بالموافقة على العمل لدى جهة أخرى في ذات القطاع ومحددا لها أيام وساعات العمل في الجهة المراد العمل بها



- أن تتقدم الجهة المراد العمل بها بكتاب موافقة للحصول على تصريح العمل للصيدلي مقدم الطلب.



- أن يذكر في نموذج التصريح ما تم تحديده من أيام وساعات العمل، وفي حال عدم التزام صاحب التصريح بالاشتراطات يتم إنذار صاحب التصريح وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء التصريح ولا يحق له التقدم بالحصول على تصريح آخر إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إلغاء التصريح السابق.



- ان يكون تاريخ صلاحية التصريح سنتين قابلتين للتجديد بناء على طلب خطي من صاحب التصريح والجهة التي يعمل بها وفي حال انتهاء صلاحية التصريح دون تحديد يعد ملغى.



وفي تصريح لـ «الأنباء» توجه رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري بالشكر إلى وزير الصحة د.خالد السعيد على تفهمه لمشاكل وهموم مهنة الصيدلة، مشيدا في جهوده ودعمه للمهنة من اجل تطويرها والارتقاء بها.



كما أشاد الشمري بجهود وكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالإنابة د.بثينة المضف ومدير إدارة تفتيش الأدوية الصيدلانية مريم الياسين وجميع العاملين في لجنة دراسة ممارسة المهنة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية على جهودهم المبذولة في صدور هذا القرار.