هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن اللقاء الأخوي الخاص الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة، واجتمع فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، يأتي دعما وتعزيزا لأطر التعاون والتنسيق العربي العربي في مختلف المجالات والتأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع مصر قيادة وشعبا بأشقائها من الدول العربية.



جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماع الحكومة امس، الذي عقد بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.



وأضاف رئيس الوزراء أن هذا اللقاء الأخوي إنما يعطى رسالة مهمة لما يتم من تنسيق مستمر بين قادة الدول العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا لتبادل الرؤى ووجهات النظر لمختلف التطورات الإقليمية والدولية، سعيا لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية.