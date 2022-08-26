القاهرة - ناهد إمام



أعلن حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقا، مستشارين له.



جاء ذلك، خلال أول لقاء يجمع حسن عبدالله، مع رؤساء البنوك الحاليين والسابقين، امس الاول.



والتقى القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، مساء امس الاول، جميع رؤساء البنوك، حيث استمع لهم جميعا، في كل ما يخص العمل المصرفي، أو المشاكل التي يقابلونها، مع طرح أفكار جديدة بهدف تطوير السياسات النقدية للدولة. وطغت أزمة الدولار على أغلب وقت اللقاء، حيث تم التشاور بشأن كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وطرح الحلول الممكنة.



ويذكر أن هشام عز العرب، مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك، وشغل عام 2002 منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي (مصر)، وهو عضو مجلس إدارة شركة «فيرفاكس افريقيا»، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.



وحصل محمد نجيب على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالقاهرة، كما حصل على بكالوريوس في المحاسبة من نفس الجامعة، حيث يمتلك 40 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والتأجير التمويلي.



تم تعيينه عضوا لمجلس إدارة شركة جي بي أوتو منذ 24 مارس 2019، كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سايب» بين 2011 و2018.



وعين رئيسا لمجلس إدارة «بنك مصر أوروبا» في ألمانيا، ونائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الائتمان والاستثمار في «بنك مصر» ومدير عام إدارة الائتمان والتسويق في بنك مصر الدولي.



وكان عضوا في مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» بين عامي 2000 و2010، والبنك الأهلي المصري، والشركة القابضة المالية للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.