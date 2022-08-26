أعلنت وزارة الإعلام أنها ستنظم برنامجا تدريبيا مجانيا للعاملين في مجال الإعلام الإلكتروني حول تغطية الانتخابات البرلمانية «أمة 2022» اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 4 أيام خلال الفترة المسائية بمركز شباب الدعية.



وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بالتكليف في «الإعلام» لافي السبيعي في تصريح صحافي الأربعاء إن البرنامج المعنون «التميز الإعلامي في تغطية الانتخابات» يأتي حرصا من الوزارة على تفعيل الشراكة مع المؤسسات الإعلامية سواء التقليدية أو الإلكترونية ورفدها بالأدوات اللازمة لتحقيق ريادة مستدامة وصناعة محتوى هادف تنفيذا لمضامين الخطة الاستراتيجية للوزارة (2021 - 2026).



وأضاف السبيعي أن البرنامج الذي يأتي بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يستهدف العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني من الملاك والمديرين والمحررين في الجهات المرخصة من الوزارة بغية تعزيز مهاراتهم الصحافية في هذا النوع من المتابعات الإخبارية.



وذكر أن البرنامج يسعى لتدريب الكوادر العاملة في المواقع والصفحات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي على طرق التعامل مع تداول الأخبار التي تواكب العملية الانتخابية وضمان عدم الانجراف مع الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبا بطبيعة الحال على المجتمع.



ودعا السبيعي جميع العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية ممن يملكون ترخيصا من الوزارة إلى الاستفادة من البرنامج الذي يقدمه أكاديميون ومحاضرون متخصصون في هذا المجال.



وثمن دعم الوزير المطيري والمتابعة المستمرة من قبل وكيل وزارة الإعلام بالإنابة محمد بن ناجي لتعزيز الشراكة بين الإعلام الحكومي والخاص باعتبارهما جناحي النجاح في الإعلام الكويتي.