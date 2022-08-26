ناقشت اللجنة الثقافية الخليجية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2020-2030 تحديث الخطط السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.



وقال مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس إنه تم خلال اجتماعات اللجنة التي عقدت يومي 24 و25 أغسطس الجاري مناقشة العديد من الموضوعات والأنشطة والفعاليات الثقافية الخليجية.



وأضاف بن رضا: ان من شأن تلك المناقشات تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ 25 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.



وأضاف أنه تم التطرق إلى مناقشة الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020-2030 وفعالية اليوم العالمي للغة العربية ولوائح العمل الثقافي المشترك والتعاون الثقافي الدولي، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الخطة السنوية للفعاليات الثقافية المشتركة للسنوات 2021 و2022 و2023 و2024 والبرنامج الثقافي المصاحب للقمة الخليجية لمجلس التعاون.



وضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع رئيس قسم العلاقات الثقافية العربية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الخالدي.