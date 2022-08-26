مفرح الشمري



أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د.جمال ياقوت خلال مؤتمر صحافي عقد بالمجلس الأعلي للثقافة عن لجان تحكيم مسابقاته المختلفة خلال الدورة

الـ (29)، بحضور مديري المهرجان: الفنان سعيد قابيل ود. محمد الشافعي ، ود. أسماء يحيى الطاهر عبدالله عضو اللجنة العليا للمهرجان ، والفنان محسن منصور رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية القصيرة ، وقدمت المؤتمر الصحافي الإعلامية أمل نعمان .

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان من المخرج

د.خالد جلال رئيسا، وعضوية كل من د. نرمين الحوطي ( الكويت )، الفنان علي عليان (الأردن ) ، الفنان Karl Birger Leonardo ( السويد) ، المخرج الإيطالي Danil Cremoonte، والفنان البولندي Dawid Tomas Zkozlowski، والفنان الإنجليزي Richard Talbot.

أما لجنة مشاهدة تلك المسابقة فتكونت في العروض المصرية من: د.حاتم حافظ، الناقد محمد مسعد، الفنان مناضل عنتر، المخرج هاني عفيفي، الفنان أكرم نجيب (مقرر اللجنة)، وتكونت لجنة مشاهدة العروض العربية من: المخرج ناصر عبدالمنعم، المخرج هاني المتناوي، الناقدة رشا عبدالمنعم، السينوغراف محمود صبري، الفنان هشام عباس (مقرر اللجنة).

أما لجنة مشاهدة العروض الأجنبية فتكونت من المخرج عصام السيد، المخرج والسينوغراف عمر المعتز بالله، الناقد باسم عادل، الناقد خالد رسلان، الفنان إسلام عوض (مقرر اللجنة)، أما مسابقة العروض القصيرة فكانت لجنة المشاهدة مكونة من : د.أسماء يحيى، مهندس الديكور حازم شبل ، د. محمد الشافعي ، وتتكون لجنة تحكيم هذه المسابقة من : الفنان محسن منصور (رئيسا ) ، وعضوية كل من : د. أسماء يحيى، ومهندس الديكور حازم شبل .

أما مسابقة عروض نادي المسرح التجريبي فكانت لجنة المشاهدة والتحكيم مكونة من : المخرج الفنان أحمد طه ( رئيسا ) وعضوية كل من : الكاتب سعيد حجاج ، مصمم الديكور عمرو الأشرف ، المخرج والفنان شادي الدالي .

يذكر ان الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ، و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة د.جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.